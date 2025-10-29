Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 2. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 13:20 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147583

Die Durchsuchung der Schule wird derzeit noch fortgeführt. Schülerinnen und Schüler, die sich in den von der Polizei gesicherten Bereichen befinden, werden sukzessive zur Anlaufstelle in der Erich-Reimann-Straße gebracht.

Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Der Polizeieinsatz dauert weiter an.

