POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 2. Nachtrag
Ludwigshafen (ots)
Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 13:20 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147583
Die Durchsuchung der Schule wird derzeit noch fortgeführt. Schülerinnen und Schüler, die sich in den von der Polizei gesicherten Bereichen befinden, werden sukzessive zur Anlaufstelle in der Erich-Reimann-Straße gebracht.
Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Der Polizeieinsatz dauert weiter an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell