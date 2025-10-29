POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz in einer Realschule im Stadtteil Mundenheim statt, nachdem Zeugen eine mit einem Messer bewaffnete Person auf dem Schulgelände gemeldet hatten. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um die Schule zu durchsuchen. Der Bereich um die Schule ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche ...

