POL-PPRP: Ohne gültige Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (28.10.2025), gegen 15:40 Uhr, stieß ein 34-Jähriger mit seinem Auto bei einem Wendemanöver auf der Ludwigstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Das entgegenkommende Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der 34-Jährige aufgrund einer bestehenden Fahrerlaubnissperre ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war. Der Unfallverursacher muss sich deshalb auch wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis verantworten.

