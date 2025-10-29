PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken mehrere Unfälle gebaut

Ludwigshafen (ots)

Ein 40-Jähriger baute am Dienstagabend (28.10.2025, gegen 19:30 Uhr) gleich mehrere Unfälle. Nachdem er auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hagellochstraße zunächst mehrfach gegen ein geparktes Auto gefahren war und beim Weiterfahren anschließend einen Zaun sowie den Stützpfeiler eines Baumes beschädigt hatte, konnten Kräfte der Polizei Ludwigshafen den Mann in der Erzbergerstraße stoppen. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein Atemalkholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Außerdem hatte der Autofahrer keinen Führerschein. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Don't drink and drive! - Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht! Auch Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

