Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Ein ganz besonderer Übungsdienst - langjähriger Feuerwehrkamerad wird verabschiedet

Großenkneten (ots)

Einmal im Monat trifft sich die Feuerwehr Großenkneten sonntagmorgens zum Übungsdienst, doch dieses Mal stand alles unter einem besonderen Zeichen:

Unser Kamerad Holger wechselt nach beeindruckenden 51 Jahren aktiver Dienstzeit in die Altersabteilung. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden und wir wollten ihn noch einmal richtig fordern!

Los ging es mit einer überraschenden Abholung: Mit einer historischen Oldtimer-Drehleiter wurde Holger zu seinem letzten aktiven Dienst chauffiert. Gemeinsam mit dem Fachzug Information und Kommunikation der Kreisfeuerwehr bereiteten wir ihm in seiner Siedlung einen herzlichen Empfang - ein Bild, das man so schnell nicht vergisst!

Nach ein paar kleinen Übungen ging es weiter zum Feuerwehrhaus. Dort blickten wir bei einem Imbiss und kühlen Getränken auf über fünf Jahrzehnte Feuerwehrgeschichte zurück und ließen den Vormittag gemeinsam ausklingen.

Holger war nicht nur ein fester Bestandteil der Ortsfeuerwehr Großenkneten, sondern zuvor auch in Bookholzberg aktiv und zudem viele Jahre Mitglied im Fachzug Information und Kommunikation sowie im Ortskommando.

Danke, Holger, für dein jahrzehntelanges Engagement und deinen unermüdlichen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr und die Bürgerinnen und Bürger in Großenkneten. Wir freuen uns, dass du uns auch in der Altersabteilung weiter als Kamerad erhalten bleibst. Denn mit den neuen Regelungen der Feuerwehr Unfallkasse sowie einem Beschluss der Gemeinde Großenkneten stehst du uns bei Tätigkeiten wie theoretischen Übungsdiensten oder Transportfahrten weiterhin mit deinem überragenden Engagement zur Seite!

Denn eins ist klar: Du gibst 112 % für Großenkneten!

