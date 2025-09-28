Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Carport-Brand in der Parkstraße in Hude - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus (Grund für Update: Straße hinzugefügt)

Hude (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr Hude um 23:30 Uhr in die Parkstraße zu einem Carport-Brand alarmiert. Laut erster Meldung sollten mehrere Fahrzeuge in Brand stehen und das Feuer bereits auf das Dach übergegriffen haben.

Die Großleitstelle Oldenburg alarmierte daraufhin mit einem größeren Kräfteaufgebot mehrere Feuerwehren, darunter auch Unterstützung aus dem benachbarten Landkreis.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Carport bereits in Vollbrand. Mindestens zwei Pkw waren vom Feuer erfasst, außerdem brannte es unmittelbar am angrenzenden Wohnhaus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Umgehend gingen Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zum Schutz des Wohnhauses vor. Dadurch konnte ein Brand des Gebäudes verhindert werden. Das Carport selbst sowie die beiden Fahrzeuge wurden jedoch vollständig zerstört.

Zur Sicherheit der eingesetzten Kräfte wurde eine Hygienestelle eingerichtet. Speziell ausgerüstete Feuerwehrkräfte reinigten dort die Atemschutztrupps von Ruß und Schadstoffen.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell