Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: "Spiele ohne Grenzen" der Kreisjugendfeuerwehr in Beckeln

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Beckeln (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025 fand in Beckeln der Wettbewerb "Spiele ohne Grenzen" der Kreisjugendfeuerwehr Oldenburg statt.

Insgesamt nahmen 24 Gruppen aus 15 Jugendfeuerwehren teil: 11 in der Altersklasse A, 11 in der Altersklasse B sowie 2 Kinderfeuerwehren.

Die Jugendlichen mussten sich an verschiedenen Stationen beweisen. Besonders knifflig war der Wackellauf: Dabei stellen sich alle Teilnehmenden einer Gruppe mit leicht gegrätschten Beinen hintereinander auf. Mit einer Hand halten sie die Hand des Hintermanns, mit der anderen Hand halten sie die Hand des Vordermanns. So miteinander verbunden muss die ganze Gruppe gleichzeitig eine markierte Linie überqueren. Die Schwierigkeit liegt darin, das Gleichgewicht zu halten und trotzdem im gleichen Rhythmus zu laufen, ohne die Verbindung zu lösen.

Beim Becherspiel sollten Becher mithilfe von Gummibändern gestapelt werden. Auch die Kübelspritze kam zum Einsatz: Sechs Holzklötze mussten mit gezielten Wasserstrahlen umgespritzt werden, was eine ruhige Hand und viel Teamarbeit erforderte.

Eine weitere Station stellte die Augen der Teilnehmer auf die Probe: Mit einem Fernglas mussten kleine Spielfiguren in einer Entfernung von etwa 15 bis 20 Metern erkannt und gefunden werden. Danach war wieder Geschick gefragt: Es galt, so viele Knöpfe wie möglich übereinander zu stapeln, erschwert wurde die Aufgabe durch die unterschiedlichen Größen der Knöpfe.

Es gab außerdem noch viele weitere Spiele und Aufgaben, die gelöst werden mussten.

Nach Auswertung aller Ergebnisse standen die Sieger fest:

- Altersklasse A: 1. Platz Beckeln, 2. Platz Colnrade, 3. Platz Beckeln 2 - Altersklasse B: 1. Platz Beckeln 3, 2. Platz Kirch- und Klosterseelte, 3. Platz Sandkrug 1

Die beiden Kinderfeuerwehren wurden nicht in die Wertung aufgenommen. Alle Kinder erhielten jedoch kleine Preise für ihre Teilnahme. Damit endete ein fairer und spannender Wettkampftag, bei dem Teamarbeit, Geschick und vor allem der Spaß im Vordergrund standen.

Die Kreisjugendfeuerwehr dankt der Feuerwehr Beckeln für die Verpflegung und Ausrichtung.

Text: Marc-Antonius Kranz

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell