Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Annweiler am Trifels (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Dienstagabend (28.10.2025), gegen 18 Uhr, geriet eine 44-Jährige mit ihrem 43-jährigen Ehemann zu Hause in Streit. Im Verlauf des Streites verletzte die Frau ihren Mann mit einem Küchenmesser. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und konnte sich zu Nachbarn flüchten. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die 44-Jährige konnte durch alarmierte Polizeikräfte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Sie wurde heute (29.10.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz
Frau Leitende Oberstaatsanwältin Möhlig
Tel.: 06341/22-0

oder


Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

