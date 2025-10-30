Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 24.10.2025, 18:00 Uhr, bis zum 29.10.2025, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Comeniusstraße, nahe der Bertolt-Brecht-Straße, ein. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber sowie Lebensmittel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

