Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus geparkten Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstag sowie am Mittwochmorgen machten sich Diebe an zwei geparkten Transportern in Erfurt zu schaffen. In beiden Fällen versuchten die Unbekannten, an hochwertiges Werkzeug zu gelangen und richteten dabei erheblichen Schaden an den Fahrzeugen an. Im Fuchsgrund stahlen die Täter aus einem Mercedes-Transporter zwei Akkuschrauber im Wert von rund 500 Euro. Dabei verursachten sie an der Schiebetür des Fahrzeugs ein Loch, wodurch ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Im Wermutmühlenweg griffen die Diebe einen VW-Transporter an, wurden jedoch offensichtlich gestört, sodass sie lediglich an der Schiebetür des Lkw beschädigten. Hier wird der Schaden ebenfalls auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und rät, Fahrzeuge mit wertvollem Inhalt immer mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmsystemen abzusichern. Es wird empfohlen, Fahrzeuge möglichst in gut beleuchteten und überwachten Bereichen zu parken, um Diebstahlversuchen vorzubeugen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell