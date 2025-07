Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe haben leichtes Spiel mit offenen Autos

Kaiserslautern (ots)

Dass er sein Auto unverschlossen abgestellt hat, ist einem Mann aus der Vorderpfalz am Montagabend zum Verhängnis geworden. Wie der 47-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er seinen Ford Transit gegen 19 Uhr in der Reichswaldstraße geparkt und damit begonnen, Holz von der Ladefläche abzuladen. Dabei musste er das Fahrzeug mehrmals aus den Augen lassen - ließ es jedoch offen. Gegen 19.20 Uhr stellte der Mann dann fest, dass Diebe zugeschlagen und sich seinen Rucksack aus der Fahrerkabine geschnappt haben. Die unbekannten Täter leerten den Inhalt der Tasche auf dem Beifahrersitz aus und nahmen ausschließlich das Handy des 47-Jährigen mit. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Bereits in der Nacht zu Montag haben sich unbekannte Täter in der Kindergartenstraße an einem abgestellten Toyota zu schaffen gemacht. Am frühen Morgen fiel dem Besitzer des Fahrzeugs auf, dass Unbefugte das Handschuhfach geöffnet und durchwühlt haben. Seitdem fehlen seine Kopfhörer und ein Schlüsselbund. Der Pkw stand von Sonntagabend, 20.15 Uhr, bis Montagmorgen, 5.45 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 10 und war vermutlich nicht verschlossen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Auch in der Moltkestraße ist ein geparkter BMW übers Wochenende zum Ziel von Dieben geworden. Am Montagabend bemerkte der Fahrzeughalter, dass Unbekannte in seinen Pkw eingedrungen sind und den Innenraum durchwühlt haben. Gestohlen wurde den ersten Überprüfungen zufolge nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr. Da am Wagen keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, wird davon ausgegangen, dass er nicht verschlossen, beziehungsweise durch ein unbeabsichtigtes Betätigen der Schlüsselautomatik wieder geöffnet wurde.

Unsere Empfehlung: Auch wenn Sie Ihr Auto mit einer Fernbedienung verschließen, schauen Sie bitte genau hin und achten Sie auf die üblichen Lichtsignale sowie Geräusche bei der Verriegelung der Türen! |cri

