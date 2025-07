POL-PDKL: Alkohol und Drogen auf dem Spielplatz konsumiert

Kaiserslautern (ots) - Am Montag erstattete ein Mann Anzeige bei der Polizei, weil sein Mofa gestohlen wurde. Laut seinen Angaben stand der Roller der Marke "Benzhou" seit Freitag, 11. Juli, in der Alex-Müller-Straße zwischen den Hausnummern 93 und 99 . Als er am Donnerstagabend (17. Juli) wieder an den Abstellort des Zweirads zurückkam, war es verschwunden. Wer das Kleinkraftrad gestohlen hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. ...

