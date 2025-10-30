Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung in Erfurter Wohnung

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag kam es zu einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung auf dem Erfurter Wiesenhügel. Nach ersten Erkenntnissen entzündete ein 29-jähriger Mieter gegen 15:30 Uhr in seiner Wohnung im Haselnußweg diverse Bekleidungsgegenstände mit einem unbekannten Brandmittel. Die resultierende Hitze führte zum Platzen einer Fensterscheibe und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Im Anschluss verließ der polizeibekannte Mann seine Wohnung, verschloss die Tür und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Allerdings ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 29-Jährigen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell