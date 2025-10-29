Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassette bei Einbruch aus Friseursalon gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag hatten es Einbrecher auf einen Friseursalon in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Unbekannten beschädigten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss. Anschließend gelang es ihnen, durch das so entstandene Loch in der Scheibe den Fensterhebel zu betätigen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. In der weiteren Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Schrank eine Geldkassette mit Bargeld von über 300 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf und sicherte am Tatort Spuren. (DS)

