Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist bei Widerstandshandlung im Krankenhaus leicht verletzt

Erfurt (ots)

Montagvormittag wurde ein Polizist bei einer Widerstandshandlung in einem Erfurter Krankenhaus leicht verletzt. Ein 35-jähriger Patient sollte kurz nach 11:00 Uhr aufgrund ärztlicher Weisung auf eine psychiatrische Station eingewiesen werden. Damit war der Mann nicht einverstanden und verweigerte jegliche Mitwirkung. Als hinzugerufene Polizisten ihn zu der Station begleiten wollten, löste er sich aus dem Griff der Beamten und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Der 35-Jährige musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Polizeibeamte verletzte sich bei dem Angriff leicht, konnte allerdings seinen Dienst fortsetzen. Gegen den Patienten wurden mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung erstattet. (DS)

