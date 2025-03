Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Varel (ots)

Am Montag, den 31.03.2025, gegen 07:10 Uhr, befährt ein bislang unbekannter männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Pelzerstraße in Richtung des Schloßplatzes in Varel. Im Einmündungsbereich beabsichtigt der Fahrzeugführer nach links abzubiegen und seine Fahrt in Richtung der Hafenstraße fortzusetzen. Er missachtet hierbei die Vorfahrt eines 17-jährigen Pedelec-Fahrers, welcher seinerseits vom Schloßplatz kommend nach links in die Pelzerstraße abbiegen will. Beim Abbiegevorgang streift der Pkw den Pedelecfahrer, der dadurch leicht verletzt wird. Am Pkw wiederum wird der rechte Außenspiegel beschädigt. Anschließend setzt der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel mit WHV-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923-0 bei der Polizei Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell