Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Leichtmetallfelgen

Erfurt (ots)

Auf einen Komplettsatz Leichtmetallfelgen hatten es Diebe vergangenes Wochenende in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten gelangten zunächst auf das umzäunte Gelände eines Autohandels im Ortsteil Kühnhausen, indem sie einen Holzlattenzaun aufbrachen. Anschließend entwendeten sie von einem BMW, der für den Verkauf vorgesehen war, einen Komplettsatz Leichtmetallfelgen mit Bereifung im Wert von etwa 5.000 Euro. Dabei verursachten die Täter zusätzlichen Schaden an dem Fahrzeug, darunter diverse Kratzer und Dellen, eine beschädigte Frontstoßstange und einen eingedellten Schweller. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

