Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt kontrollierten Beamte der Erfurter Polizei heute Morgen gegen 03:00 Uhr einen 40-jährigen BMW-Fahrer in der Breitscheidstraße. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht nur unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, sondern auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Für den 40-Jährigen war die Fahrt damit zu Ende und er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet, u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (DS)

