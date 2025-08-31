LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung mit Quad unterwegs

Grüningen (ots) - Ein 38-Jähriger befuhr am Freitagabend mit einem Kraftrad den Kirchberg in Grüningen. Aus unklarer Ursache stürzte der Kradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem ...

