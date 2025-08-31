PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung mit Quad unterwegs

Wiedermuth (ots)

Samstagnachmittag fiel den Polizeibeamten der PI Kyffhäuser in Wiedermuth ein Quad, besetzt mit zwei Personen, auf. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

