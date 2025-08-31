Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung mit Quad unterwegs
Wiedermuth (ots)
Samstagnachmittag fiel den Polizeibeamten der PI Kyffhäuser in Wiedermuth ein Quad, besetzt mit zwei Personen, auf. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.
