Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Heldrungen (ots)

Freitagfrüh befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer in Heldrungen die Hauptstraße aus Richtung Wallstraße in Richtung Krumme Straße. Als der Radfahrer den Einmündungsbereich befuhr, übersah dieser den aus seiner Sicht von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden entstand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Fahrradfahrer wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholvortest, sowie ein Drogenvortest auf freiwilliger Basis durchgeführt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille und der DrugWipe-Test zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin/Metamphetamin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen angeordnet und durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

