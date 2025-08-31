PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Sondershausen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda in Sondershausen einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz für den von ihm im öffentlichen Verkehrsraum geführten Pkw seit Februar abgelaufen war und das Fahrzeug Anfang August außer Betrieb gesetzt wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:27

    LPI-NDH: Kleingarten verwüstet

    Sondershausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in Sondershausen in der Zeit vom 27.08.2025, 16:00 Uhr, bis zum 29.08.2025, 16:30 Uhr, in der Kleingartenanlage "Zufriedenheit Jecha" e.V. auf unbekannte Art und Weise in den Garten des Geschädigten ein und haben diesen verwüstet. Durch den oder die Täter wurden große Äste von mehreren Bäumen heruntergebrochen, Blumentöpfe umgeworfen und ein Holzlattenzaun beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 23:01

    LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 29.08.2025 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der "Mc Donalds"-Filiale in Leinefelde / Am Kahrenberg 1 mit einen dort ordnungsgemäß in einer Parkfläche abgestellten roten Pkw Skoda Superb. Dieser wurde dabei erheblich an der Fahrerseite beschädigt (ca. 1.500,-EUR Schaden). Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:50

    LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer - die Zweite

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten in der Albert-Schweitzer-Straße in Heilbad Heiligenstadt ein Pkw Ford auf. Bei der Verkehrskontrolle erbachte ein bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkohltest einen Wert von 1,26 Promille. Weiter wurde festgestellt, dass sein ausländischer Führerschein nicht umgetragen wurde. Somit konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren