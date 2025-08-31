Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz
Sondershausen (ots)
Am Freitagnachmittag wurde ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda in Sondershausen einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz für den von ihm im öffentlichen Verkehrsraum geführten Pkw seit Februar abgelaufen war und das Fahrzeug Anfang August außer Betrieb gesetzt wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
