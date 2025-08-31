Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei auf einem Streich - unbelehrbar

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr bestreifte eine Streifenbesatzung die Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt. Hier wurde beobachtet wie zwei Radfahrer mit Elektrounterstützung die Wilhelmstraße befuhren. Ein 25- jähriger Radfahrer stürzte bei dem Versuch von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren. Die Besatzung hielt an und stellte fest, dass beide Radfahrer stark alkoholisiert waren. Der gestürzte 25-Jährige hatte 1,45 Promille und sein 35-jähriger Kompagnon hatte 1,85 Promille. Beide wurden zur Blutentnahme in das örtliche Krankenhaus verbracht. Hier wurde auch die Kopfverletzung des gestürzten Radfahrers versorgt. Im Anschluss wurden beide mit Untersagung der Weiterfahrt aus den Maßnahmen entlassen und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Kurze Zeit später gegen 01:00 Uhr wurde der 35-jährige Radfahrer wieder auf seinem Rad in der Ortslage Heilbad Heiligenstadt angetroffen. Da er immernoch alkoholisiert und einen Atemalkohlwert von 1,72 Promille aufwies, wurde eine erneute Blutentnahme durchgeführt und eine zweite Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell