Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich mehrere Straftaten bei Unfallaufnahme aufgedeckt

Grüningen (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am Freitagabend mit einem Kraftrad den Kirchberg in Grüningen. Aus unklarer Ursache stürzte der Kradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem wurde während der Prüfung festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passen. Die Zulassungsplaketten waren gefälscht. Daraufhin wurde das Kraftrad sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

