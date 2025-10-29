PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in Erfurt

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen kam es in einer Wohnung im Julius-Leber-Ring in Erfurt zu einem Brand. Gegen 06:40 Uhr geriet das Schlafzimmer der Wohnung in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes noch zwei Tiere in der Wohnung. Während eine Katze durch die Feuerwehr gerettet wurde, konnte ein Hund nur noch tot aufgefunden werden. Die Wohnung wurde durch Verrußungen stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Ermittlungen könnte ein LED-Lichterband in einer Steckdosenleiste des Schlafzimmers ursächlich für das Feuer gewesen sein. Die Kriminalpolizei sowie ein Brandursachenermittler nahmen die Ermittlungen auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

