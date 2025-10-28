PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiterin

Sömmerda (ots)

Gestern Abend kam es in einem Supermarkt in Sömmerda zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 45-Jähriger entnahm gegen 18:00 Uhr zunächst aus den Regalen des Supermarkts in der Frohndorfer Straße eine Flasche Schnaps im Wert von knapp zehn Euro sowie zwei Flaschen unbekannter Spirituosen und verstaute diese in seinem mitgebrachten Beutel. Nachdem der polizeibekannte Mann den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einer 24-jährigen Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin stieß er die Frau zur Seite und flüchtete, wobei er sie leicht verletzte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Sömmerdaer wenig später durch die Polizei in seiner Unterkunft angetroffen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

