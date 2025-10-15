Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Weimar (ots)

Am 16. September gegen 07:10 Uhr schob ein 14-jähriger Radfahrer sein Fahrrad über Fußgängerüberweg in der Moskauer Straße in Weimar aus Richtung Röhrstraße kommend. Ein schwarzer Skoda näherte sich ebenfalls dem Fußgängerüberweg aus Richtung Stadtmitte und stoppte. Plötzlich fuhr der Skoda Fahrer wieder an und touchierte das Hinterrad des schiebenden Radfahrers. Dieser wurde zusammen mit seinem Fahrrad zu Boden gerissen und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer stoppte seinen Skoda wieder und blickte in Richtung des gestürzten Jungen. In der Folge wendete er seinen Pkw und fuhr wieder zurück Richtung Stadtmitte. Er entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrzeugführer kann als 20 bis 30-jähriger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben werden. Dazu handelte es sich um einen schwarzen Skoda mit Weimarer Kennzeichen. Die Polizei Weimar sucht nach möglichen Zeugen, welche den Unfall oder das Fahrzeug beobachtet haben. Mit Hinweisen wenden sie sich bitte an die Weimarer Polizei unter 03643 882-0 oder PI.Weimar@polizei.thueringen.de

