LPI-J: Schockanruf, versuchter Enkeltrickbetrug
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Eine 81-Jährige war am Dienstag Ziel von Betrügern. So habe eine unbekannte Täterin versucht sich als ihre Enkelin auszugeben. Doch die Rentnerin erkannte diesen Versuch sofort und ließ diesen ins Leere laufen. Seien sie immer misstrauisch bei sogenannten Schockanrufen und versuchen sie sich bei Verwandten rück zu versichern.
