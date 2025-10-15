LPI-J: Schockanruf, versuchter Enkeltrickbetrug

Weimar (ots) - In der Thomas-Müntzer-Straße in Weimar ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall. Der 43-jährige VW Fahrer touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW. Nachdem er dies bemerkte verständigte er die Polizei. Die Halterin des beschädigten Fahrzeuges konnte so schnell informiert werden, so kann nun die Schadensregulierung ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden. Rückfragen ...

