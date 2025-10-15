PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer in Weimar gefasst

Weimar (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurden am Dienstagabend zwei Jugendlichen beim Sprühen von mehreren Graffiti in der Carl-Gärtig-Straße beobachtet und gestellt. Diese hatten mit blauer Farbe verfassungsfeindliche Symbole an eine Hauswand gesprüht. Die Jugendlichen wurden nach erfolgter Anzeigenaufnahme an ihre Eltern übergeben. Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verwenden von Kennzeichen von verfassungsfeindlichen Organisationen und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

