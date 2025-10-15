PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreifacher Betrug

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Dienstag versuchte ein 59-jähriger Mann aus dem Weimarer Land, Geld aus einer Betrugsmasche zurückzuerlangen. Dazu recherchierte er im Internet zu der Thematik. Er kontaktierte dabei eine Person, welche vorspielte, dass ein hoher fünfstelliger Betrag in Kryptowährung vorliegen würde und der Betrogene dieses Geld zurückerhalten könnte. Jedoch sollte zuvor ein hoher vierstelliger Betrag auf einer Plattform eingezahlt werden. Zusätzlich erhielt der Täter Fernzugriff auf den Computer und buchte Schlussendlich noch einen niedrigen fünfstelligen Betrag ab. Insgesamt wurden nochmals mehr als 25.000,- Euro erbeutet. Die Polizei warnt wiederholt vor dubiosen Webseiten und Angeboten im Internet. Laden sie keine Dateien aus unbekannten Quellen herunter und lassen sie keinen Fernzugriff von unbekannten Personen zu. Um sich besser im Internet zu schützen, lesen sie die Hinweise vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

