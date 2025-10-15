LPI-J: Auffahrunfall im Feierabendverkehr
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Auf der B88 kam es nach zähfließenden Feierabendverkehr zu einem Auffahrunfall. Der 22-jährige Mercedesfahrer übersah den vor ihm bremsenden 40-jährigen Ford Fahrer. Dieser musste bedingt durch den stockenden Verkehr anhalten. Beide Autos wurden durch den Aufprall beschädigt, zu verletzten Personen kam es nicht.
