PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schon mittags betrunken am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Crossen an der Elster: Am Dienstag gegen 12:30 Uhr kontrollierten Streifenbeamte der PI Saale-Holzland einen 58-jährigen BMW-Fahrer in Crossen an der Elster. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. Dem Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, dazu wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:45

    LPI-J: Unfall mit Fußgänger

    Jena (ots) - Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr kollidierte ein Autofahrer mit einem Fußgänger. Der 47-jährige Mercedesfahrer bog von der Eberstraße in die Ernst-Haeckel-Straße ein. Dabei übersah einen von einem Treppenabgang kommenden 63-jährigen Mann und traf diesen. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall verletzt und in die Zentrale Notaufnahme von Jena gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Wechselseitige Körperverletzung nach Bürgerdialog

    Jena (ots) - Am späten Dienstagabend kam es nach einem Bürgerdialog im Stadtteilzentrum Lisa zu einem Konflikt eines ehemaligen Teilnehmers des Dialogs und einer Gegendemonstrantin. Die 61-jährige Demonstrantin hielt ein Transparent dem 60-jährigen Mann entgegen. Der Mann der mit seinem Hund unterwegs war, schlug das Transparent beiseite, dabei verfing sich die ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:10

    LPI-J: Diesel aus Bagger gestohlen

    Denstedt (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.10.2025 und dem 13.10.2025 wurde in der Nähe der Burg Denstedt der Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Bagger gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren