LPI-J: Schon mittags betrunken am Steuer
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Crossen an der Elster: Am Dienstag gegen 12:30 Uhr kontrollierten Streifenbeamte der PI Saale-Holzland einen 58-jährigen BMW-Fahrer in Crossen an der Elster. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. Dem Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, dazu wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen.
