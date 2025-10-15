LPI-J: Unfall mit Fußgänger
Jena (ots)
Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr kollidierte ein Autofahrer mit einem Fußgänger. Der 47-jährige Mercedesfahrer bog von der Eberstraße in die Ernst-Haeckel-Straße ein. Dabei übersah einen von einem Treppenabgang kommenden 63-jährigen Mann und traf diesen. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall verletzt und in die Zentrale Notaufnahme von Jena gebracht.
