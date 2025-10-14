LPI-J: Hakenkreuz am Dobermannbrunnen

Weimar (ots) - Bereist vergangenen Freitag besuchte eine junge Frau mit ihren Kindern einen Kurs im Familienzentrum. Als dieser kurz nach elf Uhr beendet war, musste die Frau das Fehlen von insgesamt drei paar Kinderschuhen feststellen. Diese hatte sie vor dem Kursraum abgestellt. Das Objekt in der Abraham-Lincoln-Straße ist grundsätzlich für Jedermann zugänglich. Hinweise auf einen etwaigen Täter gab es keine. Am ...

