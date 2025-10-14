LPI-J: Hakenkreuz am Dobermannbrunnen
Apolda (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte haben die Rückseite des Dobermannbrunnens in Apolda beschmiert. Ein ca. 40x40 cm großes Hakenkreuz und weitere volksverhetzende Schmierereien gilt es dort jetzt zu entfernen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
