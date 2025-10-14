Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuhdiebstahl löst sich auf

Weimar (ots)

Bereist vergangenen Freitag besuchte eine junge Frau mit ihren Kindern einen Kurs im Familienzentrum. Als dieser kurz nach elf Uhr beendet war, musste die Frau das Fehlen von insgesamt drei paar Kinderschuhen feststellen. Diese hatte sie vor dem Kursraum abgestellt. Das Objekt in der Abraham-Lincoln-Straße ist grundsätzlich für Jedermann zugänglich. Hinweise auf einen etwaigen Täter gab es keine. Am Montag löste sich der vermeintliche Diebstahl dann auf. Da die Schuhe herrenlos im Flur standen, wurden diese durch eine Mitarbeiterin in Verwahrung genommen. Einzig die Information darüber fehlte. So konnten die Schuhe an ihre rechtmäßigen Träger übergeben werden. Der anfängliche Verdacht einer Straftat wurde somit ausgeräumt.

