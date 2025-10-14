LPI-J: Diebstahl aus Keller
Weimar (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem Keller in der Buttelstedter Straße in Weimar, ein Mountainbike der Marke Canyon entwendet. Dieses befand sich in einem extra Kellerabteil zu dem sich der oder die Täter Zugang verschafft haben. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 1.500,- Euro.
