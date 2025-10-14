PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Parkrempler im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf mehreren Parkplätzen im Saale-Holzland-Kreis kam es zu insgesamt drei Unfällen im Zusammenhang mit Ein- und Auspark-Vorgängen. Dabei wurden die Abstände zwischen den Fahrzeugen oft falsch eingeschätzt. Die Polizei empfiehlt besonders bei unübersichtlichen Parkplätzen besonders vorsichtig zu fahren und bei besonders engen Parklücken sich nach Möglichkeit einen Parkeinweiser zur Hilfe zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

