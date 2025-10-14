LPI-J: Kennzeichendiebstahl auf Baustelle
Jena (ots)
Auf einer Baustelle in der Moritz-von-Rohr-Straße haben am Sonntag unbekannte Täter eine Kennzeichentafel von einem Fahrzeug entwendet. Dabei stahlen sie lediglich die hintere Kennzeichentafel. Durch Beamte der Polizei Jena wurde die Anzeige aufgenommen.
