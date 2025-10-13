PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kraftfahrer auf Rastplatz angegriffen

Weimarer Land (ots)

Bereits am 27. September 2024 ereignete sich ein Vorfall auf dem Rastplatz Eichelborn Nord (BAB 4 Fahrtrichtung Westen) ein Sachverhalt, welcher als Landfriedensbruch strafrechtlich einklassifiziert wurde. Gegen 22:45 Uhr trat eine Personengruppe, bestehend aus mindestens fünf dunkel gekleideten und mit augenscheinlichen Sturmhauben vermummten Personen, auf einen geparkten Pkw Mercedes zu. Der Fahrer saß hierbei im Fahrzeug und auf der Mittelkonsole lag ein Schal des Fußballvereins FC Rot Weiß Erfurt. Die Personen erreichten den Pkw, als der Motor bereits gestartet wurde. Die Personengruppe stellte sich um das Fahrzeug, sodass ein Wegfahren nicht möglich war, und forderte sowohl die Öffnung des Fahrzeuges als auch die Herausgabe des Schals. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen und traten die Personen gegen den Mercedes. Als das anfahren doch gelang, hielten die Handlungen der Personen gegen den Pkw weiter an. Auch rannten sie dem Fahrzeug hinterher, wobei nochmals ca. 20 Personen in selbiger Aufmachung sowie Aggressivität, augenscheinlich zur Unterstützung, hinzueilten. Hierbei wurde zudem ein unbeteiligter Pkw beschädigt. Dem Anschein nach handelte es sich bei der vermummten Personengruppierung um Personen bzw. Anhänger eines rivalisierenden Fußballvereins. Im Rahmend er Ermittlungen konnte ein Täter aus der Anonymität herausgeholt und bekannt gemacht werden. Bezüglich der weiteren Tatbeteiligten dauern die Ermittlungen noch an. hierfür sucht die Polizei Jena Zeugen. Diese werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 0253028/2024, telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
