Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeklärte Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 77-jähriger Mann die Bruno-Apitz-Straße auf der Suche nach einem Parkplatz. Als er eine Lücke fand, touchierte er beim Vorwärtseinparken ein anderes Auto. Anschließend lief er von der Unfallstelle weg, ohne den Schaden zu melden. Der Schaden an dem anderen Auto wurde am Sonntag festgestellt. Der Verursacher konnte wenig später durch die Beamten ausfindig gemacht werden. Dieser räumte den Vorfall ein. Es wurde eine Anzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

