LPI-J: Schlecht geparkt zum Zwiebelmarkt
Weimar (ots)
Eine 47-jährige hatte am Wochenende ihren Pkw in einer Einfahrt in der Döllstädter Straße abgestellt. Damit blockierte sie einen anderen Fahrzeugführer, welcher so nicht aus ihrem Grundstück ausfahren konnte. Durch die Polizei Weimar konnte die Parksünderin informiert werden und der Blockierte konnte nun sein Automobil wieder nutzen.
