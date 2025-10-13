PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit führt zu Sturz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Geisenhain: Mit seinem Moped gestürzt ist am Sonntagabend ein 15-Jähriger in der Ortslage Geisenhain. Der Jugendliche befuhr die Dorfstraße in Richtung Ortsausgang nach Wolfersdorf. Hier drehte er, nach eigenen Aussagen nach hinten um und kam so mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, welche eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus zur Folge hatten. Am Moped entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

