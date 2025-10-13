LPI-J: Scheibe beschädigt
Jena (ots)
Wie am Sonntagnachmittag konstatiert werden musste, beschädigten unbekannte eine Scheibe im Eingangsbereich eines Gebäudes in der Albert-Einstein-Straße. Unbekannte begaben sich im Zeitraum vom Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, bis ca. 17 Uhr dem Gebäude und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seitenscheibe des Haupteingangs. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500,- Euro.
