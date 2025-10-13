PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe beschädigt

Jena (ots)

Wie am Sonntagnachmittag konstatiert werden musste, beschädigten unbekannte eine Scheibe im Eingangsbereich eines Gebäudes in der Albert-Einstein-Straße. Unbekannte begaben sich im Zeitraum vom Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, bis ca. 17 Uhr dem Gebäude und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seitenscheibe des Haupteingangs. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

