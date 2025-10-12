PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar zum 372. Zwiebelmarkt vom 10.10. bis 12.10.2025

Weimar (ots)

Von Freitag, den 10.10.2025, bis Sonntag, den 12.10.2025, fand der 372. Zwiebelmarkt in Weimar statt.

Die Polizeiinspektion Weimar führte aus diesem Anlass einen geschlossenen Einsatz mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte aus Thüringen durch.

Nach drei Tagen Volksfest in weiten Teilen der Innenstadt zieht die Polizei ein positives Fazit. Die Stimmung bei den Besuchern des Zwiebelmarktes war insgesamt entspannt und friedlich.

Die Präsenz sowie das abgestimmte Vorgehen von Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst im und um den Veranstaltungsraum trugen wesentlich dazu bei, dass es im gesamten Veranstaltungszeitraum nur zu wenigen sicherheitsrelevanten Ereignissen kam.

Mehrfach kam die Polizei u. a. wegen kleinerer körperlicher Auseinandersetzungen zum Einsatz.

Als Hauptschwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens stellte sich der Freitagabend heraus. Hier mussten die Beamten zu späterer Stunde mehrere Streitigkeiten auf dem Goetheplatz schlichten. Insgesamt registrierte die Polizei an diesem Abend 7 Körperverletzungsdelikte. Zudem zeigten sich vier Personen mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und widersetzten sich den Anordnungen der Beamten. Weder die Störenfriede noch Polizeibeamte wurden verletzt.

Insgesamt verwies die Polizei im Verlaufe des Wochenendes 21 Personen vom Veranstaltungsgelände. Zwei Personen mussten aufgrund ihres renitenten Verhaltens kurzzeitig in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Zudem stellten Polizeibeamte im Verlaufe des Wochenendes bei Personenkontrollen vier Verstöße gegen das Waffengesetz fest, da Besucher verbotene Gegenstände beim Besuch des Zwiebelmarktes bei sich trugen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bürgeranfragen beantwortet und Hilfe bei der Suche nach vermissten Personen geleistet. Verstöße gegen das Glasflaschenverbot wurden im einstelligen Bereich erfasst.

In der Summe hat die Polizeiinspektion Weimar im Rahmen der Veranstaltung 34 Strafanzeigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

