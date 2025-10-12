PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bekifft im Krankenfahrstuhl

Hermsdorf (ots)

Eine nicht ganz alltägliche Fahrzeugkontrolle führten Kollegen der PI Saale-Holzland am Samstagabend in Hermsdorf durch. Die Kollegen stoppten einen versicherungspflichtigen Krankenfahrstuhl und mussten einige Kuriositäten feststellen. Zunächst konnte der 41-jährige Fahrzeugführer, der zudem gut zu Fuß war, keinen Führerschein vorweisen, obwohl dies für ein derartiges Fahrzeug Pflicht ist. Auch waren die Versicherungskennzeichen nicht auf das Gefährt ausgegeben. Schließlich zeigte auch noch ein Drogentest den Einfluss von Marihuana, sodass der Mann nach einer angeordneten Blutentnahme nach Hause laufen durfte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 09:52

    LPI-J: Betrunkene Rollerfahrer

    Kahla (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt durch Kahla fiel den Beamten am Freitagabend ein Elektroroller auf, der nicht nur entgegen einer Einbahnstraße fuhr, sondern auch noch doppelt besetzt war. Das Gefährt wurde gestoppt und die beiden jungen Männer einer Kontrolle unterzogen. Schnell wurde klar, dass sie sich besser nicht mehr auf den Roller gestellt hätten, da die Beiden Alkoholwerte von 0,7 und 1,4 Promille pusteten. Zudem hielten sich beide Männer gemeinsam an ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:50

    LPI-J: Versuchter Firmeneinbruch

    Zöllnitz (ots) - Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter eines Fahrzeugteiledienstes in Zöllnitz am Freitagmorgen. Als sie gegen 06:30 Uhr ihre Räumlichkeiten aufschlossen, bemerkten sie eine Vielzahl an Hebelspuren an der Eingangstür. Glücklicherweise vermochten die Langfinger es nicht die massive Tür aufzubrechen und mussten ohne Beute fliehen. Da sich das angegriffene Objekt in unmittelbarer Nähe zur Landstraße zwischen Jena und Stadtroda befindet, ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:32

    LPI-J: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

    Jena (ots) - Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer in der Erfurter Straße. Der Drogenvortest bei dem 38-Jährigen verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren