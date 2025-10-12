LPI-J: Bekifft im Krankenfahrstuhl

Kahla (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt durch Kahla fiel den Beamten am Freitagabend ein Elektroroller auf, der nicht nur entgegen einer Einbahnstraße fuhr, sondern auch noch doppelt besetzt war. Das Gefährt wurde gestoppt und die beiden jungen Männer einer Kontrolle unterzogen. Schnell wurde klar, dass sie sich besser nicht mehr auf den Roller gestellt hätten, da die Beiden Alkoholwerte von 0,7 und 1,4 Promille pusteten. Zudem hielten sich beide Männer gemeinsam an ...

