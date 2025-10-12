LPI-J: Bekifft im Krankenfahrstuhl
Hermsdorf (ots)
Eine nicht ganz alltägliche Fahrzeugkontrolle führten Kollegen der PI Saale-Holzland am Samstagabend in Hermsdorf durch. Die Kollegen stoppten einen versicherungspflichtigen Krankenfahrstuhl und mussten einige Kuriositäten feststellen. Zunächst konnte der 41-jährige Fahrzeugführer, der zudem gut zu Fuß war, keinen Führerschein vorweisen, obwohl dies für ein derartiges Fahrzeug Pflicht ist. Auch waren die Versicherungskennzeichen nicht auf das Gefährt ausgegeben. Schließlich zeigte auch noch ein Drogentest den Einfluss von Marihuana, sodass der Mann nach einer angeordneten Blutentnahme nach Hause laufen durfte.
