Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Jena (ots)

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer in der Erfurter Straße. Der Drogenvortest bei dem 38-Jährigen verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

