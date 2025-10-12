LPI-J: Berauscht mit E-Scooter unterwegs
Jena (ots)
Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer in der Erfurter Straße. Der Drogenvortest bei dem 38-Jährigen verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.
