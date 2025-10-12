PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus auf Schulhof

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag auf das Gelände einer Schule in der Straße "Hinter dem Bahnhof". Dort warfen sie zwei Blumenkübel und eine Mülltonne gegen eine Brandschutztür, woraufhin die Tür beschädigt wurde. Die Blumenkübel gingen ebenfalls zu Bruch. Es entstand Sachschaden an Tür und den Blumenkübeln in Höhe von 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

