LPI-J: Zwei Pkw aufgebrochen
Weimar (ots)
Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Samstag in der Österholzstraße in Nohra die Seitenscheiben zweier Transporter ein und hebelten die Seitentüren auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Zum Beutegut können noch keine genauen Angaben gemacht werden.
