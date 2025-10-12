LPI-J: Zaunsfelder gestohlen

Apolda (ots) - Am 10.10.2025 kam es im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw VW Crafter. Hierbei befuhr der 49jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug die Straße und versuchte hier an einer Haustür zu klingeln. Zu diesem Zweck streckte dieser seinen Arm aus der geöffneten Fahrzeugtür, wobei das Fahrzeug unbeabsichtigt rückwärts rollte. Hierbei wurde der Arm des Fahrers zwischen Fahrzeug und Hauswand eingeklemmt. Der Fahrer ...

