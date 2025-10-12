LPI-J: Zaunsfelder gestohlen
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 03.10.2025, 14:00 Uhr zum 10.10.2025, 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl im Garagenkomplex in der Nordstraße in Apolda. Hierbei entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter insgesamt 9 Zauns Felder, welche den Garagenkomplex umfriedeten. Diese hatten einen geschätzten Wert von über 800 Euro. Tathinweise nimmt die Polizei Apolda entgegen.
