LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Zu einer Unfallflucht kam es im Tatzeitraum vom 11.10.2025, 06:45 Uhr bis 13:05 Uhr in der Karl-August- Straße in Apolda. Hier wurde ein hier geparkter Pkw Audi A4 vermutlich beim Vorbeifahren durch einen unbekannten Fahrzeugführer gestreift und beschädigt. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei Apolda.
