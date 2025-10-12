PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Verletzter Paketzusteller

Apolda (ots)

Am 10.10.2025 kam es im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw VW Crafter. Hierbei befuhr der 49jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug die Straße und versuchte hier an einer Haustür zu klingeln. Zu diesem Zweck streckte dieser seinen Arm aus der geöffneten Fahrzeugtür, wobei das Fahrzeug unbeabsichtigt rückwärts rollte. Hierbei wurde der Arm des Fahrers zwischen Fahrzeug und Hauswand eingeklemmt. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und am Haus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Auch am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

